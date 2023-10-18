شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة أمريكا بلبنان تطلب من مواطنيها تجنب منطقة عوكر لاحتمال حدوث المظاهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت السفارة الأمريكية فى لبنان من مواطنيها بالبلاد تجنب التواجد بمنطقة عوكر - التى تقع بها السفارة - اليوم الأربعاء، نظرا لاحتمال حدوث المزيد من المظاهرات فى أعقاب الاحتجاجات التى وقعت مساء أمس.

وأكدت السفارة - في تحذير لها - أنها لا تزال مفتوحة للعمل، كما أنها تعطي الأولوية لتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الأمريكيين في لبنان ، محذرة مواطنيها بتجنب المظاهرات وتوخي الحذر إذا كانت على مقربة من أي تجمعات أو احتجاجات كبيرة لأن بعضها قد يتحول إلى أعمال عنف.

وأوضحت السفارة أن وزارة الخارجية الأمريكية قامت بتحديث نصائح السفر الخاصة بلبنان إلى المستوى 4، وهي تعني "لا تسافر"، مشيرة إلى أن الوزارة تحث المواطنين الأمريكيين في لبنان على وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن بينما لا تزال خيارات الرحلات التجارية متاحة ، وبالنسبة للمتواجدين بلبنان عليهم اتخاذ الترتيبات المناسبة للمغادرة ، كما أوصت المواطنين الذين يختارون عدم المغادرة بإعداد خطط لحالات الطوارئ.