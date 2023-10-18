شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 3478 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد شهداء الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 3478 شهيدا.

وكانت قد قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم الأربعاء، إن مُستشفيات قطاع غزة تُعانى من نقص حاد فى الأدوية والمستلزمات الطبية، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة لليوم الثانى عشر على التوالى.

وأكدت الوزيرة - في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في مدينة رام الله، للوقوف على آخر تطورات العدوان - أن الوضع في قطاع غزة بات كارثيا، وانقطاع المياه وتدهور منظومة الصرف الصحي يزيدان مخاطر تفشي الأمراض السارية. وشددت الوزارة على أن الاحتلال يخرق القوانين الدولية الإنسانية بخصوص حماية الطواقم الطبية، إذ يواصل استهدافه للكوادر الطبية.

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