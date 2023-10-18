وزير الخارجية الفلسطيني: شعبنا يذبح دون عقاب

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف المالكي خلال كلمته، اليوم الأربعاء، بالاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، أن "إسرائيل فرضت حصارا محكما على قطاع غزة".

وتابع: "كل من أعطى إسرائيل تفويضا وزودها بالسلاح تواطأ معها ويتحمل المسؤولية عن القتل الجماعي".

وأشار إلى أن "إسرائيل تقتل طفلا فلسطينيا كل 15 دقيقة".

وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع الشعب الفلسطيني بشريعة الغاب"، قائلا إن "مهاجمة وقتل المدنيين بمنازلهم واستهداف المستشفيات على مدار 75 عاما أعمال غير قانونية".

وأردف: "العالم اختار التعايش مع جرائم إسرائيل وتجاهل دعواتنا لتوفير الحماية للفلسطينيين".

كما لفت إلى أن "إسرائيل شردت مليون فلسطيني في أسبوع واحد وتستمر في تجويع من شردتهم من بيوتهم"، مشددا على أن "الفلسطينيين يُذبحون دون عقاب".

أتي ذلك على خلفية تأزم الوضع الإنساني في غزة، حيث تعرض مستشفى الأهلي "المعمداني" في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، لقصف إسرائيلي أثناء وجود آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دُمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 500 شخص قتلوا جراء استهداف المستشفى، معظمهم من النساء والأطفال.

من جانبها، صرحت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القصف نفذته طائرات إسرائيلية، فيما وجهت إسرائيل أصابع الاتهام إلى جماعة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية.

وقوبلت الغارة الإسرائيلية على مستشفى "المعمداني" في قطاع غزة بإدنات دولية وعربية، والتي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، ووصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية وكارثة إنسانية".

ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، قصف المستشفى في قطاع غزة بالمأساة والكارثة الإنسانية، معربا عن أمله أن تكون نقطة تحول لوقف الصراع وإطلاق النار، مضيفا أن روسيا لطالما دعت دائما إلى "إقامة دولة فلسطينية، مستقلة، ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.