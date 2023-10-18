شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الروسي: الهجوم على المستشفى في غزة "جريمة حرب" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة، يشكل جريمة حرب.

وأضاف أن المسؤولية النهائية عنها تقع على عاتق الولايات المتحدة.

قطاع غزة

وذكرت شبكة "آر تي " الروسية أن ميدفيديف كتب على قناته على تطبيق "تليجرام": "من الجلي أن الهجوم المروع على مستشفى (المعمداني) في قطاع غزة يشكل جريمة حرب".

وتابع: المسؤولية النهائية عن ذلك تقع على عاتق أولئك الذين يكسبون الأموال بعدم اكتراث من الحروب في بلدان مختلفة وفي قارات مختلفة، والذين يوزعون بلا تفكير مبالغ ضخمة من المال لشراء الأسلحة، ويقومون بزيادة الإنتاج في مجمعهم الصناعي العسكري".

آلاف النازحين

واستشهد 500 فلسطيني وأصيب المئات بجروح مساء أمس الثلاثاء، في هجوم وصف بالمجزرة المروعة شنته طائرات حربية للاحتلال الإسرائيلي على مستشفى في غزة.

وأعلن مسؤولون محليون أن المستشفى الأهلي وسط مدينة غزة تعرض لضربات صاروخية بينما كان يؤوي آلاف النازحين من مناطق سكنهم المهددة.