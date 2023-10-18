جنرال إسرائيلي سابق: الهجوم على مستشفى "المعمداني" لن يوقف الجيش الإسرائيلي عن استمرار الحرب على غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن الجنرال جادي شامني، قائد القيادة الوسطى السابق في الجيش الإسرائيلي، أن الأحداث المؤسفة تحدث أثناء الحرب.
وأوضح الجنرال شامني، الذي تولى سابقا منصب الملحق العسكري لإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، أن ما وقع في مستشفى المعمداني في قطاع غزة هو حادث مؤسف ولكن لن يوقف الجيش الإسرائيلي أو يغير من أهداف الحرب على غزة.
ولفت الجنرال الإسرائيلي السابق إلى أن الجيش الإسرائيلي سيفحص أمر استهداف مستشفى المعمداني ويحضر الأدلة، وإن لم يكن فإن الحوادث المؤسفة تحدث في الحرب.
ويشار إلى أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".