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الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض موقعه العسكري للقصف بالقرب من الحدود مع لبنان

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دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في البيان على قناة "تلغرام" التابعة للجيش الإسرائيلي: "جنود الجيش الإسرائيلي يردون النار باتجاه مصدر إطلاق النار".

وأضاف البيان: "في الآونة الأخيرة، أُطلقت أعيرة نارية في اتجاه موقع عسكري لجيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة مستوطنة زاريت بالقرب من الحدود مع لبنان".

وقال سلاح الجو الإسرائيلي في بيان مقتضب، إنه "في هذه الأثناء، يتم قصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، أن دفاعاته الجوية اعترضت طائرة مسيرة اقتربت إلى المجال الجوي الإسرائيلي من جهة لبنان.

وكان "حزب الله" قد أعلن، في بيان صباح يوم أمس، عن "استهداف آلية للجيش الإسرائيلي في ‏موقع المطلة".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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