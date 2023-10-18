شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة غزة": استشهاد 471 فلسطينيًا في "المذبحة الإسرائيلية" بالمستشفى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، في بيان اليوم الأربعاء، إن 471 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 314 آخرين فيما وصفها "بالمذبحة الإسرائيلية" في المستشفى الأهلي العربي المعمداني بالقطاع.

وعاش أهل غزة ساعات مروعة، بعد القصف الذي استهدف مستشفى المعمداني، واستشهاد المئات وأغلبهم من الأطفال والنساء.

منظمة الصحة العالمية

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أمس، أن العدد المبدئي لحصيلة الشهداء، كان 500 على الأقل سقطوا بين شهيد وجريح في ضربة جوية من طيران الاحتلال والذي سرعان ما تخطى الـ1000 في ساعات لاحقة.

الهجوم هو الحادث الأكثر دموية في غزة منذ أن شن طيران الاحتلال غاراته، ضد القطاع المكتظ بالسكان.

وأكد ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة "هذا الهجوم غير مسبوق من حيث النطاق.. نشاهد هجمات متواصلة على الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".