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وكيل وزارة الصحة في غزة: الأطباء يجرون عمليات جراحية للمصابين من دون مواد تخدير

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دبي - محمود عبدالرازق - واعتبر أبو الريش في تصريحات لوكالة "الخليج 365"، أن "الاحتلال لا يمكن أن يحترم عمل المستشفى أو يقدر الجانب الديني أو الإنساني الذي كان يقدمه، ووصلت له يد الإجرام التي كانت سباقة بقصف المستشفى والتحذير قبلها أمام الكاميرات بأنهم سيفعلون ذلك أمام صمت العالم كله دون رادع".

وأكد المسؤول الفلسطيني أن "الطواقم الطبية حاولت إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأعداد الكبيرة التي وصلت إليها من جرحى، وأجرت العمليات في ممرات المستشفى من كثرة الإصابات، حتى أن بعضهم أجريت لهم العمليات دون استخدام طرق التخدير المعتادة".

حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، فبراير 2020 - الخليج 365 عربي, 1920, 18.10.2023
وأضاف أبو الريش: "ليست المرة الأولى التي يكذب فيها الاحتلال ويتبرأ من أعماله"، مشيرًا إلى "اغتيال الصحفية شيرين أو عاقلة ومحاولة إبعاد التهمة عن جنود إسرائيليين، ولكن في النهاية اعترف بأنه من قام بها".

وذكر أن إسرائيل "ارتكبت 400 مجزرة بحق المدنيين في قطاع غزة بذات الأسلوب الذي وقع في مستشفى المعمداني، ضد المدنيين في بيوتهم"، لافتًا إلى "ما يقوم به من استهداف المناطق الجنوبية التي أكد أنها مناطق آمنة للسكان حتى ينتقلوا إليها، وهو كل يوم يقصف هذه المناطق ويقتل عشرات المدنيين في الممر الذي حدده لهم".

بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - الخليج 365 عربي, 1920, 18.10.2023

وأوضح وكيل وزارة الصحة في غزة أنه "تم قصف المستشفى قبلها بثلاثة أيام وتم الحديث مع المستوى الدولي ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين، وإبلاغها بالقصف، وتم أخذ القرار بأن يستمر عمل المستشفى لأنه لم يكن أحد يتخيل أن الاحتلال سيقصفها".

وحذّر وكيل وزارة الصحة في غزة، من أن "القطاع الصحي محروم من الكهرباء وتعمل المولدات دون توفير كميات وقود كافية، مبينًا أن جزءا من المستشفيات توقف عن العمل، أبرزها الكرامة وأصدقاء المريض والمستشفى التركي وقبلهم مستشفى الدرا وبيت حانون.

واختتم أبو الريش بالتأكيد على أنه "بعد توقف إمدادات الوقود، أصبحت المستشفيات خارج الخدمة أو تعمل دون الوقود وتعتمد على الوسائل البدائية في توفير مصادر الكهرباء، التي لا ترقى إلى تشغيل المستشفى بخدماته الأساسية".

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - الخليج 365 عربي, 1920, 18.10.2023
ولم تفلح الجهود الدولية حتى الآن في وقف التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت قبل الماضي، عملية "طوفان الأقصى".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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