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حلب... تنكيس العلم الوطني السوري حدادا على ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني

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دبي - محمود عبدالرازق - ورصدت "الخليج 365" تنكيس الأعلام الوطنية السورية في أبرز ساحات حلب الرئيسية، بينها ساحة "سعد الله الجابري" التي تتوسط المدينة، ومنطقة حلب الجديدة (دوار الموت).

وأعلنت حكومة الجمهورية العربية السورية في بيان لها "الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من تاريخ 18-10-2023، على الضحايا الأبرياء الذين ارتقوا جرّاء اعتداء قوات الإجرام الصهيونية الذي استهدف مستشفى المعمداني بقطاع غزة في فلسطين الشقيقة، يوم أمس".

© Gulf 365 . Sahib Omraia

حلب... تنكيس العلم الوطني السوري حدادا على ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني

حلب... تنكيس العلم الوطني السوري حدادا على ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني - الخليج 365 عربي

1/3

© Gulf 365 . Sahib Omraia

حلب... تنكيس العلم الوطني السوري حدادا على ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني

© Gulf 365 . Sahib Omraia

حلب... تنكيس العلم الوطني السوري حدادا على ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني

حلب... تنكيس العلم الوطني السوري حدادا على ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني - الخليج 365 عربي

2/3

© Gulf 365 . Sahib Omraia

حلب... تنكيس العلم الوطني السوري حدادا على ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني

© Gulf 365 . Sahib Omraia

حلب... تنكيس العلم الوطني السوري حدادا على ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني

حلب... تنكيس العلم الوطني السوري حدادا على ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني - الخليج 365 عربي

3/3

© Gulf 365 . Sahib Omraia

حلب... تنكيس العلم الوطني السوري حدادا على ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني

وقررت الحكومة "تنكيس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة الأيام الثلاثة القادمة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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