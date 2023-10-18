متحدث فيلق "الوعد الصادق" العراقي: لا مكان لأمريكا في العراق بعد مشاركتها في الجرائم الإسرائيلية

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وأكد المتحدث الرسمي: "من هذا اليوم نعلن رسميا أنه لا مكان لقوات الاحتلال الأمريكي في العراق، ومن صباح الغد جميع قواعد ومصالح الاحتلال الأمريكي هي أهداف لنا".
29 يوليو, 18:44 GMT
وكان الأمين العام لفيلق "الوعد الصادق" التابع لقوى المقاومة العراقية، محمد التميمي، قال في تصريحات لوكالة "المطلع" العراقية، أن "مقاتلي المقاومة ينتظرون ساعة الصفر لاقتحام الحدود مع إسرائيل" من دون تحديد المواقع الحدودية ومع أي من البلدان المحاذية لها، وأشار التميمي، إلى أن "المقاومة مستعدة للدخول في معركة غزة دون أي تردد وبانتظار ساعة الصفر".
19 مارس, 14:36 GMT
من جانبها، صرحت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القصف نفذته طائرات إسرائيلية، فيما وجهت إسرائيل أصابع الاتهام إلى جماعة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية.
بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي.
14 أكتوبر 2022, 05:15 GMT
ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، قصف المستشفى في قطاع غزة بالمأساة والكارثة الإنسانية، معربا عن أمله أن تكون نقطة تحول لوقف الصراع وإطلاق النار، مضيفا أن روسيا لطالما دعت دائما إلى "إقامة دولة فلسطينية، مستقلة، ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية".
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.