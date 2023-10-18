مسيرة غضب تجوب شوارع دمشق تنديدا بالإبادة الإسرائيلية الممنهجة لأهالي غزة

دبي - محمود عبدالرازق - ورصدت "الخليج 365" جانبا من مسيرة الغضب التي انطلقت من أمام تمثال صلاح الدين الأيوبي قبالة المدخل الرئيسي لـ "سوق الحميدية" التاريخي، وندد المشاركون خلالها بالإبادة الممنهجة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة.

ورغم المخاوف التي تساور الكثير من السوريين إزاء الهجمات الإرهابية المحتملة بالطائرات المسيرة على التجمعات البشرية في المدن، إلا أن المتظاهرين جابوا شوارع العاصمة دمشق، مطالبين بفتح جبهات القتال مع فلسطين المحتلة نصرة لأهالي غزة، وبتقديم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة الجنايات الدولية.

وأعلنت حكومة الجمهورية العربية السورية في بيان لها: "الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من تاريخ 18-10-2023، على الضحايا الأبرياء الذين ارتقوا جرّاء اعتداء قوات الإجرام الصهيونية الذي استهدف مستشفى المعمداني بقطاع غزة في فلسطين الشقيقة، يوم أمس".

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وقررت الحكومة "تنكيس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة الأيام الثلاثة القادمة".