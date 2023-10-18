شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. اجتماع عاجل للبرلمان العربي لبحث جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعقد لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي اجتماعًا طارئًا غدًا في القاهرة، لمناقشة الجرائم الإرهابية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في أعقاب استهداف المستشفى الأهلي المعمداني، وسقوط مئات الضحايا والمصابين من الفلسطينيين.

وأفاد البرلمان العربي في بيان له، اليوم الأربعاء، أن هذه الجريمة النكراء تُعَدّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، ولا يجب أن تمرّ دون محاسبة مرتكبيها، مشددًا على التضامن التام مع الشعب الفلسطيني المناضل المدافع عن حقوقه المشروعة، ومستنكرًا في الوقت ذاته الصمت الدولي المُخزي تجاه هذه الجرائم والسياسات الهمجية.

وطالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والبرلمانات الإقليمية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية باتخاذ موقف حاسم لوقف نزيف الدم الفلسطيني، داعيًا الدول الكبرى إلى الكف عن استخدام حق "الفيتو" وإعطاء شرعية لإجرام القوة القائمة بالاحتلال التي تشن حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.