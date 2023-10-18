اخبار الخليج

استشهاد طفلين برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله

0 نشر
واس - رام الله 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفلين برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد طفلان بالرصاص الحي، اليوم، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لهما، عند مدخل قرية شقبا غرب رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن جنود الاحتلال استهدفوا الطفلين قيس تيم شلش (17 عامًا)، وخليل محمد خليل (15 عامًا) عند مدخل القرية بالرصاص الحي، مما أسفر عن استشهادهما.

وفي سياق آخر، ذكرت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني أن فلسطينيين أصيبا إثر اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليهما بالضرب في بلدة حوارة جنوب نابلس، مضيفة أنها نقلت المصابين لتلقي العلاج.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا