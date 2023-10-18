شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفلين برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد طفلان بالرصاص الحي، اليوم، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لهما، عند مدخل قرية شقبا غرب رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن جنود الاحتلال استهدفوا الطفلين قيس تيم شلش (17 عامًا)، وخليل محمد خليل (15 عامًا) عند مدخل القرية بالرصاص الحي، مما أسفر عن استشهادهما.

وفي سياق آخر، ذكرت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني أن فلسطينيين أصيبا إثر اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليهما بالضرب في بلدة حوارة جنوب نابلس، مضيفة أنها نقلت المصابين لتلقي العلاج.