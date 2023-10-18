شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي: وزراء الإعلام أكدوا موقف مجلس التعاون تجاه التطورات في فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن وزراء الإعلام أكدوا الموقف المشترك والحازم لمجلس التعاون تجاه التطورات الخطيرة الجارية في فلسطين، والعمليات العسكرية التصعيدية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، الذي عبر عنه بيان وزراء الخارجية الاستثنائي الذي عقد يوم أمس الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023م، في مدينة مسقط.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الـ 26 لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون، اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير الإعلام بسلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية- الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي، ومشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء الإعلام بدول المجلس.

تطورات الأوضاع في فلسطين

قدم الأمين العام لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون إحاطة بما تم بحثه في المجلس الوزاري يوم أمس، من تطورات للأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء تصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي غير القانوني للأحياء السكنية في قطاع غزة، الذي نتج عنه مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين الأبرياء، ونوايا إسرائيل لغزو القطاع وتهجير السكان المدنيين، والتحديات العاجلة والخطيرة التي تواجه المنطقة جراء ذلك.