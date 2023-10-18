الصين تعرب عن صدمتها إزاء فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار برازيلي بشأن غزة

دبي - محمود عبدالرازق - الأمم المتحدة - الخليج 365. وقال مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، إن بكين تشعر بصدمة وخيبة أمل بعد فشل المجلس في تبني مشروع قرار اقترحته البرازيل يتعلق بالتصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

16 أكتوبر, 23:44 GMT

ولفت جون إلى أن القرار الروسي، الذي فشل مجلس الأمن في تمريره قبل أيام، كان يهدف لحماية المدنيين، وقد أيدته العديد من الدول، مضيفا: "صوتوا أيضا ضد مشروع القرار، الذي قدمته البرازيل".

وتابع: "لم يبد أي طرف أي اعتراض على مشروع القرار في الساعات الماضية مما جعلنا نأمل في تمريره، لكن ما حدث مثّل صدمة بالنسبة لنا".

وصوتت الولايات المتحدة الأمريكية ضد مشروع القرار البرازيلي في مجلس الأمن الدولي، الذي يتضمن إلغاء الأمر الإسرائيلي بإجلاء سكان قطاع غزة.

كما امتنعت روسيا والمملكة المتحدة عن التصويت، بينما صوّت باقي أعضاء مجلس الأمن لصالحه.

وتضمن مشروع القرار الذي تم رفضه إدانة قصف المستشفى المعمداني في غزة، أمس الثلاثاء، الذي أدى إلى سقوط 471 قتيلا و314 مصابا.

وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن ضحايا القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني، أمس الثلاثاء، وصلوا مقطّعي الرؤوس وأشلاء ممزقة، وكان معظمهم من الأطفال والنساء، مشيرةً إلى أنها مجزرة لا مثيل لها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء وجود آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة.