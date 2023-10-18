الصين تعرب عن صدمتها إزاء فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار برازيلي بشأن غزة

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16 أكتوبر, 23:44 GMT
ولفت جون إلى أن القرار الروسي، الذي فشل مجلس الأمن في تمريره قبل أيام، كان يهدف لحماية المدنيين، وقد أيدته العديد من الدول، مضيفا: "صوتوا أيضا ضد مشروع القرار، الذي قدمته البرازيل".
وتابع: "لم يبد أي طرف أي اعتراض على مشروع القرار في الساعات الماضية مما جعلنا نأمل في تمريره، لكن ما حدث مثّل صدمة بالنسبة لنا".
وصوتت الولايات المتحدة الأمريكية ضد مشروع القرار البرازيلي في مجلس الأمن الدولي، الذي يتضمن إلغاء الأمر الإسرائيلي بإجلاء سكان قطاع غزة.
كما امتنعت روسيا والمملكة المتحدة عن التصويت، بينما صوّت باقي أعضاء مجلس الأمن لصالحه.
وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن ضحايا القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني، أمس الثلاثاء، وصلوا مقطّعي الرؤوس وأشلاء ممزقة، وكان معظمهم من الأطفال والنساء، مشيرةً إلى أنها مجزرة لا مثيل لها.
يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة.