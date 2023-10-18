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روسيا تبلغ الأمم المتحدة بشأن إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الخارجية عقب الاجتماع بين بوغدانوف ووينيسلاند في قطر: "تم إبلاغ المنسق الخاص للأمم المتحدة أن روسيا ترسل إمدادات إنسانية إلى سكان غزة عبر مدينة العريش المصرية، والتي من الضروري من أجل إيصالها إلى الفلسطينيين المحتاجين وقف القصف الإسرائيلي وفتح معبر رفح. يجب ضمان نفس الظروف من أجل الإجلاء السريع للمواطنين الروس وغيرهم من الأجانب من أراضي القطاع".

وناقش الدبلوماسيون خلال اللقاء بشكل مفصل تدهور الأوضاع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التركيز على التدهور الحاد للأوضاع في قطاع غزة وما حوله.

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم إيلاء اهتمام خاص لحل القضايا الإنسانية، وفي المقام الأول تقديم المساعدة الطارئة للسكان المتضررين في غزة وإطلاق سراح الرهائن".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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