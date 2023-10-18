شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر يؤكد جاهزيته لإدخال مستشفى ميداني للعمل في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، اليوم الأربعاء، جاهزيتها لإدخال مستشفى ميداني للعمل في قطاع غزة، ومساعدات طبية في حال سماح المحتل الإسرائيلي بذلك.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في مدينة رام الله مع ممثل ومدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين جان فيليب.

وحسب بيان حكومي، طالب اشتية، الصليب الأحمر بالتدخل العاجل لعلاج الجرحى في قطاع غزة "الذي يعاني أكثر من 12 ألف جريح من نقص التجهيزات الطبية في المستشفيات".

وبحث اشتية مع فيليب سبل إقامة مستشفى ميداني للصليب الأحمر في قطاع غزة، داعيًا في هذا السياق اللجنة الدولية إلى التحرك العاجل في وقت تعاني فيه مستشفيات غزة في ظل الحصار من نقص الطواقم والمعدات "إذ لن تكون قادرة على التعامل مع هذا العدد الهائل من الجرحى".

وندد اشتية بـ "استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة الذي يستهدف المدنيين"، محذرًا من الكارثة الإنسانية المتسارعة بسبب نفاد مخزون الوقود في المستشفيات. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري إلى أكثر من 3300 شخص.