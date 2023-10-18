شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال غزة والقصف.. هل ينسى الصغار مشاهد الحرب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع اندلاع الأحداث تداول مغردون عبر منصة "إكس"، مشهد لطفلة ظلت تسد أذنيها رغم توقف القصف، فيما أظهر مقطع آخر طفل فلسطيني داخل المستشفى وهو يرتجف بعدما استيقظ من نومه على أصوات القصيف.

يعاني أطفال غزة ليس الإصابات العضوية فقط، لكن من نجا منهم تشوهت نفسه، وخرج بمشاهد وأصوات ستظل معه طيلة عمره، ويظهر الأطفال كما لو أنهم كبروا عشرات الأعوام خلال أيام.

سيواجه معظم النجاة ما يسمى باضطراب ما بعد الصدمة وما يخلفه من آثار نفسية على من تعرض للأحداث وعاشها.

ووفق مجلة MSD العلمية اضطرابُ ما بعد الصدمة هو ما يحدث عندما تستمر ذكريات حدث مزعج للغاية في العودة مرارًا وتكرارًا لغزو الأفكار، ويستمر هذا أكثر من شهر، ويمكن أن يستمر فترة أطول بكثير، يمكن لهذه الذكريات أن تكونَ مخيفة جدًا وواقعية ومزعجة.

يبدأ اضطراب ما بعد الصدمة في غضون 6 أشهر من حدوث حدث مزعج للغاية.

يمكن للأحداث التي تُهدِّد الحياة أن تُسبِّبَ انزعاجًا شديدًا وطويل الأمد وقلقًا وعصبية.

يمكن للأشخاص المُصابين أن يعيشوا الحدث، وتحدث لديهم كوابيس، ويتجنَّبون أيَّ شيء يذكِّرهم بذلك الحدث.

قد تشتمل المعالجةُ على العلاج النفسي (العلاج الداعم وبالتعرُّض) ومضادَّات الاكتئاب.

مجزرة مستشفى المعمداني

مجزرة مستشفى المعمداني ارتكبها سلاح الجو للاحتلال الإسرائيلي حينما أغارَ على المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في حي الزيتون جنوب مدينة غزة في ساعات الليل الأولى من يوم السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأصابت الغارة الجوية الإسرائيلية العنيفة ساحة المستشفى والتي كان فيها العشرات من الجرحى فضلًا عن مئات النازحين المدنيين وأغلبهم من النساء والأطفال.

فيما تسببت هذه المجزرة الإسرائيلية في كارثة حقيقيّة حيث مزَّقت أجساد الضحايا وجعلتهم أشلاء متفرّقة ومحترقة، وتحول المستشفى إلى بركة من الدماء.

أقدم مستشفيات قطاع غزة،

يعدّ المستشفى الأهلي العربي المعمداني أحد أقدم مستشفيات قطاع غزة، ويتبع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس.

نفى الاحتلال الإسرائيلي استهداف المستشفى، وقال إن الانفجار كان بسبب صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي، لكن الحركة نفت في بيانًا لها هذا الاتهام.

يعمل المستشفى مُنذ عام 1882، وقد أسسته جمعية الكنيسة الإرسالية التابعة لكنيسة إنجلترا، وأداره لاحقًا المذهب المعمداني الجنوبي كبعثة طبية بين عامي 1954 و1982، عادَ المستشفى تحتَ إدارة الكنيسة الأنجليكانية في الثمانينيات.

حاول الاحتلال الإسرائيلي طرد الفلسطينيين في شمال القطاع من منازلهم، فكثف قصفه لأيام على مُدن الشمال والوسط لإجبار السكان على النزوح نحو مناطق الجنوب، واستقبلَ مستشفى المعمداني المئات من النازحين الذين فرّوا من منازلهم بسببِ السياسات الإسرائيلية في تهجيرهم عمدًا، ورغم كونه مشفى ومعروفةٌ إحداثياته فقد تعرّض لقصفٍ إسرائيلي جانبي في وقت متأخر من يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول ما أدى إلى إصابة 4 موظفين.

استمرَت غارات الاحتلال على مناطق قريبة جدًا من المستشفى، ما دفعَ آلاف النازحين للفرار منه هو الآخر، فالمشفى كان يؤوي حوالي 6000 نازح ثم بعد وصول الضربات الإسرائيلية للمناطق القريبة منه فرَّ الكثير وظلَّ حوالي 1000 من النازحين يحتمون في الفناء.

وأمر الاحتلال الإسرائيلي قبل ساعات قليلة من المجزرة بإخلاء 21 مستشفى في غزة، بما في ذلك المستشفى المعمداني، لكن موظفي المشفى وسكان المنطقة رفضوا الاستجابة للدعوى التي تهدف لتهجيرهم من مدنهم قسرًا.