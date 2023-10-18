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الخليج اليوم .. عبدالله بن زايد ووزير خارجية البرتغال يبحثان سبل خفض التصعيد بالمنطقة وإيصال المساعدات الإنسانية

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي جواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال سبل تهدئة الأوضاع في المنطقة وتعزيز الاستجابة الإنسانية للمدنيين المتضررين من تداعيات الأزمة الراهنة.

 

واستعرض الوزيران المساعي المبذولة للدفع بجهود إقليمية ودولية منسقة داعمة لمسار التهدئة وحماية أرواح كافة المدنيين.

 

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أهمية العمل الحثيث لحماية المدنيين وتوفير ممرات أمنة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لهم، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية من أجل إنهاء التطرف والتوتر والعنف الذي يؤثر على أمن واستقرار المنطقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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