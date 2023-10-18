رغم مرور 11 يوما على "طوفان الأقصى".. إعلام: العشرات من مسلحي "حماس" ما زالوا يتمركزون في غلاف غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 13، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك ما يزيد عن 20 عنصرا من حركة "حماس" ما يزالوا متواجدين داخل مستوطنات غلاف غزة، منذ فجر السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ومن جانبه، علق تيدروس أدهانوم، مدير عام المنظمة، اليوم الأربعاء، على الأوضاع في قطاع غزة، قائلا إن "الوضع في غزة يخرج عن السيطرة، وهناك ضحايا يفقدون حياتهم مع كل ثانية بسبب تأخير في وصول المساعدات العالقة على الحدود".
وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن "حصيلة مجزرة مستشفى المعمداني وصلت لـ471 قتيلا و314 مصابا، بينهم 28 مصابا حالتهم حرجة".
أمس, 20:12 GMT
وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، كما تسلل عدد من عناصر "حماس" إلى داخل المستوطنات وأسروا عددا من الإسرائيليين.