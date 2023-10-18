شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الجامعة العربية يدعم التحرك الفلسطيني في "الجنائية الدولية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ضرورة التحرك على مختلف الجبهات إقليمياً ودولياً؛ من أجل الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار على قطاع غزة، والتصدي لأي فكر يسعى لنقل أبناء الشعب الفلسطيني من مكان إلى مكان آخر، مشدداً على أهمية فتح طرق ومعابر آمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط اليوم مع وفد يمثل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تمحور اللقاء حول تطورات الأوضاع المخيفة والخطيرة في قطاع غزة.

العدوان على غزة

أدان أبو الغيط - خلال اللقاء - كل أعمال العنف والقتل التي تستهدف المدنيين، مؤكداً ضرورة العمل على ترسيخ التمسك بالحق في الحياة وتطبيق المعايير الخاصة بحقوق الإنسان بمفهوم لا يفرق بين مواطن وآخر.

وأثنى الأمين العام للجامعة العربية، على مقترح الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن ضرورة دعم التحرك الفلسطيني في المحكمة الجنائية الدولية، والتأكيد من خلال الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان على ضرورة وقف المشروع الاستيطاني الإسرائيلي.