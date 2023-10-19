شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الكويت يبحث هاتفيا مع المفوض العام لـ"الأونروا" الجهود فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، هاتفيا مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازارينى، الجهود الحثيثة التى تقوم بها الوكالة والعاملون فيها على الأرض فى فلسطين.



وقالت الخارجية الكويتية - فى بيان اليوم الأربعاء أن الشيخ سالم الصباح أعرب، خلال تلقيه اتصالا هاتفيا، من فيليب لازارينى عن خالص التعازى والمواساة للأرواح التى زهقت لموظفى الوكالة الذين سقطوا جراء العمليات العسكرية العشوائية الأخيرة فى قطاع غزة، مستفسرا عن سير العمليات التى تقوم بها الوكالة حاليا تجاه مساعدة الأشقاء الفلسطينين على الأرض.



وأكد وزير الخارجية الكويتى، تضامن دولة الكويت ومساندتها لأعمال الوكالة خاصة فى ظل المعاناة وتفاقمها جراء التطورات المأساوية الراهنة، مشددا - كذلك - على ضرورة تكافل المجتمع الدولى تجاه المسؤولية الأخلاقية والإنسانية لدعم ضمان استمرار تمويل أنشطة الوكالة وبرامجها وأعمالها مما يسهم فى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى وعلى حتمية تضافر الجهود الدولية للوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.



من جانبه، قدم لازارينى شرحا للخطوات التى تتخذها الوكالة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة تجاه الأشقاء الفلسطينيين والعمليات الإغاثية وإيصال المساعدات لمحتاجيها معربا عن الحاجة الملحة لدعم المجتمع الدولي؛ لتسهيل عبور المساعدات الإنسانية عبر منافذ آمنة ومصانة دوليا.