شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة فلسطين الأسبق: مصر العظيمة السند أعطت الوقود لغزة طوال الفترة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور زاهر كحيل رئيس جامعة فلسطين الأسبق، عما حدث من تفجير لمستشفى المعمدانى فى غزة، قائلا:" الأمر كان يفوق الوصف والخيال ومرعب، وتم استهدافه، وهو يعج بالأطفال والأسر ليتخذوه مأوى للعلاج، حيث سقط الصاروخ الأول وفحم وقتل عدد كبير من المدنيين، وبعد 20 ثانية سقط الآخر وأجهز على ما تبقى".

وأضاف زاهر كحيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك أشخاص تحت الأنقاض، وعدد الإصابات بالآلاف، والذين فقدوا عضوا من أعضاء الجسد، وأصبحوا معاقين، لافتا إلى أن الاحتلال البغيض يقتل المدنيين صباحا ومساءا.

وأكد زاهر كحيل، أن مصر العظيمة هى التى تعطى الوقود لغزة طوال الفترة الماضية، كما نحصل منها على الغذاء والماء والكهرباء، موضحا أن الحادث فى غزة مرعب والجثث فى كل مكان، حتى المقابر لا يستطيع الأهالى الوصول إليها لدفن شهدائهم.

وأوضح زاهر كحيل، نرى رعب على أطفالنا ونساءنا من قصف البيوت على من فيها ويصير أسفل كل بيت 50 أو 100 شهيد، ولذا نناشد العالم العربى بالوقوف معنا، مؤكدا أننا سنبقى على قيد الحياة بفضل وقوف مصر معنا والإعلام المصرى النزية والتوعية بما يحدث وكالعادة مصر هى السند وامتداد لغزة.