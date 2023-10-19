"الشيوخ" المصري يفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم الفلسطينيين وحماية الأمن القومي

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يأتي ذلك في أعقاب إغلاق رئيس مجلس الشيوخ المصري الجلسة الطارئة التي عقدت اليوم الأربعاء لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف السيسي، في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن "مصر لم تقم بإغلاق معبر رفح إلا أن القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله"، مؤكدا رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وأضاف الرئيس المصري أن "قطاع غزة الآن تحت سيطرة الدولة الإسرائيلية"، محذرا من أن "تهجير الفلسطينيين من غزة لمصر سيتبعه تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن".
وحذر السيسي من أن "ملايين المصريين مستعدون للتظاهر رفضا لفكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة"، مؤكدا أن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة.
وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".