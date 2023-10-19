"الشيوخ" المصري يفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم الفلسطينيين وحماية الأمن القومي

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية عن عبد الرازق تأييده كذلك للموقف الذي أعرب عنه أعضاء مجلس الشيوخ بشأن دعم الشعب الفلسطيني وحماية الأمن القومي المصري والعربي، مشيرا إلى أن "الرئيس يتمتع بالسيادة وأن الله لن يخذله أبدا".

يأتي ذلك في أعقاب إغلاق رئيس مجلس الشيوخ المصري الجلسة الطارئة التي عقدت اليوم الأربعاء لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أكد السيسي، اليوم الأربعاء، أن "ما يحدث في قطاع غزة الآن هو محاولة لدفع المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر".

وأضاف السيسي، في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن "مصر لم تقم بإغلاق معبر رفح إلا أن القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله"، مؤكدا رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأضاف الرئيس المصري أن "قطاع غزة الآن تحت سيطرة الدولة الإسرائيلية"، محذرا من أن "تهجير الفلسطينيين من غزة لمصر سيتبعه تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن".

وحذر السيسي من أن "ملايين المصريين مستعدون للتظاهر رفضا لفكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة"، مؤكدا أن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة.

واختتم السيسي تصريحاته قائلا، إن "مصر لا تريد أن تتحول سيناء إلى قاعدة لانطلاق العمليات الإرهابية ضد إسرائيل وأنها لن تسمح في الوقت نفسه بتصفية القضية الفلسطينية".

وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.