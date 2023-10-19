شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يدمر 13 ألف وحدة سكنية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثقت وزارة الأشغال الفلسطينية دمار نحو 13 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، خلال قصف قوات الاحتلال المستمر على قطاع غزة لليوم الـ12 على التوالي.

وأفادت الوزارة، اليوم، أن الدمار شمل البنية التحتية والمدارس والمؤسسات العامة، من بينها أكثر من 50 مؤسسة إعلامية وصحفية، بالإضافة إلى تدمير المنازل التي على إثرها بات مئات الآلاف الفلسطينيين بدون مأوى.

ارتفاع أعداد الشهداء

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 3478 جراء عدوان الاحتلال على القطاع المتواصل للأسبوع الثاني.

وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب، أن عدد المصابين الفلسطينيين تجاوز 12 ألف مصاب بجروح مختلفة.

من جانبها أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أن مليون فلسطيني نزحوا من منازلهم، من بينهم 400 ألف يتواجدون في مراكز الإيواء التي تعاني نقصاً شديداً في الغذاء والماء.