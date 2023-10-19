شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "المعمداني".. الاحتلال يقصف محيط مستشفى القدس في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، محيط مستشفى القدس بتل الهوا في مدينة غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة غارات عنيفة على محيط مستشفى القدس الذي تلقى أوامر إخلاء من الاحتلال تمهيداً لقصفه.

العدوان على غزة

من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن شاباً استشهد مساء اليوم، في قرية جماعين بنابلس، شمال الضفة الغربية متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم.

قصف مستشفى المعمداني

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، في بيان اليوم الأربعاء، إن 471 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 314 آخرين فيما وصفها "بالمذبحة الإسرائيلية" في المستشفى الأهلي العربي المعمداني بالقطاع.

وعاش أهل غزة ساعات مروعة، بعد القصف الذي استهدف مستشفى المعمداني، واستشهاد المئات وأغلبهم من الأطفال والنساء.