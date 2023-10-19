الخليج اليوم .. الإمارات تواصل فعاليات حملة "تراحم من أجل غزة" لإغاثة الشعب الفلسطيني

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تتواصل حملة "تراحُم من أجل غزة" التي انطلقت في دولة الإمارات الأسبوع الماضي لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة، في تعبير صادق عن نهج الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني.

وتنظم الحملة فعالية (فعاليات) جديدة يوم السبت المقبل في دبي ويوم الاحد في أبوظبي والشارقة وتهدف لتجهيز 25 ألف سلة اغاثية بمشاركة المتطوعين من المواطنين والمقيمين في دولةالإمارات، والعديد من المؤسسات العامة والخاصة.

وتأتي هذه الفعاليات الجديدة، بعد النجاح الذي حققته الحملة في يومها الأول والتي انطلقت يوم الأحد الماضي في قاعة موانئ أبوظبي بميناء زايد بمشاركة أكثر من 4500 متطوع قاموا بتجهيز 13 ألف سلة إغاثية، تنوعت بين السلال الغذائية والمخصصة للأطفال وللنساء والأمهات.

وتعكس حملة "تراحُم – من أجل غزة" جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساعدة المتضررين في قطاع غزة، حيث تتجلى هذه القيم الإنسانية في العديد من المبادرات التي تقوم بها الدولة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، وخاصة من الأطفال والنساء.

وتهدف حملة "تراحم من أجل غزة" إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفا وخاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.

وتشرف على الحملة وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي، وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية. ويمكن للراغبين بالتطوع للمشاركة في تجهيز السلال الاغاثية التسجيل عبر منصات التطوع كمنصة " متطوعين. امارات" ومنصة التطوع مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومنصة برنامج دبي للتطوع، ومنصة مركز الشارقة للتطوع، ومنصة يوم لدبي.

وتستقبل مراكز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في أنحاء الدولة التبرعات العينية، حسب المواد الموضحة في الموقع الالكتروني للهيئة، كما تستقبل المساعدات النقدية حسب الحسابات البنكية والرسائل النصية الموضحة في الموقع الالكتروني للهيئة: www.emiratesrc.ae

وستنظم الحملة فعاليات جديدة، تبدأ يوم السبت الموافق 21 أكتوبر الجاري من الساعة 9 صباحا -2 ظهرا في قاعة الرمال في دبي، بإشراف مؤسسة دبي العطاء، وفي 22 أكتوبر تقام فعاليتان، إحداهما في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" من 9 صباحا -2 ظهرا، بإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأخرى في مركز إكسبو الشارقة من 9 صباحا -2 ظهرا، بإشراف جمعية الشارقة الخيرية.