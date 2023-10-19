شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب 3 مدن مغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت مدن مراكش وتارودانت والدار البيضاء المغربية، الأربعاء، لهزة أرضية بقوة 4.3 درجات بمقياس ريختر.

وقال ناصر جبور، رئيس قسم المعهد المغربي للجيوفيزياء والزلازل، إنه تم تسجيل الهزة الأرضية ما بين مدينتي مراكش وتارودانت، مع أخرى بضواحي مدينة الدار البيضاء.

وأظهر مركز تتبع الزلازل أن الهزة الأرضية بلغت قوتها 4.1 ريختر بمدينة الرحمة بالدار البيضاء، فيما بلغت 3.9 درجات بمنطقة تيزكا في إقليم الحوز قرب جماعة أزكور.