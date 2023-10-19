شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم 12 للقصف.. استشهاد 678 فلسطينيًا في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 678 فلسطينيًا وأصيب المئات خلال الساعات 24 الماضية في قطاع غزة، إثر عمليات القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم 12 على التوالي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن معظم الشهداء والجرحى هم من الأطفال والنساء، لافتة أن الوضع الصحي داخل المستشفيات حرج للغاية، في ظل فقدان الأدوية والوقود الخاص بالمستشفيات.

وحذرت من كارثة صحية خلال الساعات القادمة مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع تدفق إمدادات الأدوية والوقود للمستشفيات.

رفض تهجير الفلسطينيين

أكدت القيادة الفلسطينية مساء الأربعاء، منع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة واعتباره "خطًا أحمر، لن نسمح بتجاوزه".

وجاء في بيان عقب اجتماع للقيادة برئاسة الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله، إنه جرى "التأكيد على الالتزام بجميع القرارات التي اتخذت في الثالث من يوليو الماضي بشأن العلاقة مع دولة الاحتلال، بما فيها استمرار وقف التنسيق الأمني بالكامل".

وأكد البيان حق الشعب الفلسطيني المشروع في الدفاع عن نفسه، وأن "مهمة مؤسسات الدولة الفلسطينية هي حماية الشعب الفلسطيني، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته مع التأكيد على الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي".