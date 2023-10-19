شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد ضرورة إنفاذ المساعدات إلى غزة في أقرب وقت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت مصر ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع في أقرب وقت.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر تواصل جهودها وتنسق مع الأطراف المانحة والمنظمات والوكالات الإغاثية الأممية للبدء في إنفاذ المساعدات إلى القطاع فور إزالة الجانب الإسرائيلي العوائق أمام عمل المعبر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري أمس الأربعاء، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعامل والتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة.

ممر آمن للإمدادات الإنسانية

شدد برنامج الأغذية العالمي على ضرورة السماح بالوصول دون عوائق إلى قطاع غزة، وضرورة فتح ممر آمن للإمدادات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.

وأوضح ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القُطري في فلسطين، سامر عبد الجابر، أن أطنانًا من المواد الغذائية القادمة من الطائرات والشاحنات من جميع أنحاء المنطقة، جاهزة لتلقّي الضوء الأخضر للدخول إلى قطاع غزة.

أضاف "سامر" أن الإمدادات الغذائية جرى تخزينها في مدينة العريش المصرية بالقرب من معبر رفح مع غزة، لإرسالها إلى داخل القطاع بمجرد السماح بعبور الحدود.