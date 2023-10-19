شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن والسيسي يتفقان على فتح معبر رفح بشكل مستدام لإدخال المساعدات إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مستدام.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من بايدن مساء الأربعاء، ركز على الوضع الإنساني في القطاع، واتفقا على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع تنسيق الجهات المعنية في الدولتين مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات، بحسب الرئاسة المصرية.

ومعبر رفح المصري هو المعبر الحدودي الوحيد إلى قطاع غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.

تحقيق السلام والاستقرار

وقالت الرئاسة المصرية: "أعرب بايدن عن الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وقال بايدن إنه اتفق في الاتصال مع السيسي على "السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة في البداية".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه من أجل السماح للشاحنات بالمرور، سيحتاج الطريق إلى إصلاح، مضيفًا أنه من المتوقع أن تستغرق الإصلاحات نحو 8 ساعات اليوم الخميس، لذلك قد لا يكون هناك شيء يتحرك، حتى يوم الجمعة ربما.

النداء الإنساني للأمم المتحدة

وقال البيت الأبيض إن بايدن والسيسي "اتفقا أيضًا على العمل معا بشكل وثيق لتشجيع استجابة دولية عاجلة وقوية للنداء الإنساني للأمم المتحدة".

وجاء في بيان للبيت الأبيض عن المكالمة الهاتفية إنهما "اتفقا على الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، ومنع تصعيد الصراع، وتهيئة الظروف لسلام دائم ودائم في المنطقة".