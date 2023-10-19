شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن في رام الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطيني الليلة الماضية الأربعاء، برصاص مستوطن، في بلدة دورا القرع، بمدينة رام الله بالضفة الغربية، خلال اقتحام عشرات المستوطنين للبلدة، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واستشهد خمسة فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في غارة إسرائيلية استهدفت محيط مدرسة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

غارات على غزة

كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن "طيران الاحتلال قصف منازل في شمال غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وإصابة العشرات". وأضافت: "استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الغندور في شارع الهوجا بمعسكر جباليا، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين".

وقالت إن غارة أخرى شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بنايات سكنية في رفح جنوب قطاع غزة، أدت "إلى سقوط أكثر من 10 شهداء، وإصابة العشرات".

وفي خان يونس، "استهدف طيران الاحتلال منزلًا في مدينة خان يونس، ما أدى إلى سقوط 9 مواطنين وإصابة العشرات".