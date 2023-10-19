شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: الغالبية العظمى من الفلسطينيين لا تنتمي لحماس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "الغالبية العظمى من الفلسطينيين لا تنتمي لحماس".

وفي تدوينة على حسابه الشخصي على منصة "إكس" بعد ساعات من زيارته إلى فلسطين المحتلة، قال بايدن، إن "حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني".

فتح معبر رفح

اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مستدام.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من بايدن مساء الأربعاء، ركز على الوضع الإنساني في القطاع، واتفقا على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع تنسيق الجهات المعنية في الدولتين مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات، بحسب الرئاسة المصرية.