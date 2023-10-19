شكرا لقرائتكم خبر عن المنسق الأممي: الحل السلمي هو السبيل الوحيد لوقف إراقة الدماء في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أن السبيل الوحيد لوقف إراقة الدماء ومنع تكرارها هو تمهيد الطريق نحو حل سياسي طويل الأمد، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.

وحذر من خطورة التصعيد في قطاع غزة واتساعها، مطالبًا بالسماح لوصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة دون قيود.

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ودعا وينسلاند، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط عبر تقنية الفيديو، الجميع إلى بذل جهود لإنهاء الأعمال العدائية ومنع أي توسع إضافي للصراع في المنطقة.

فتح معبر رفح

اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مستدام.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من بايدن مساء الأربعاء، ركز على الوضع الإنساني في القطاع، واتفقا على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع تنسيق الجهات المعنية في الدولتين مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات، بحسب الرئاسة المصرية.