شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. أطباء بلا حدود تسحب فرقها و"الدعم السريع" تتقدم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها ستسحب الفرق الجراحية من أحد المستشفيين اللذين تديرهما في الخرطوم بعد نفاد الإمدادات ومنع السلطات وصولها.

وحذرت من أن المستشفى الآخر الذي تديره في المدينة، وهو أحد المستشفيات القليلة التي لا تزال تستقبل المرضى، سيفقد الإمدادات قريبًا.

وقال شهود، إن قوات الدعم السريع قصفت مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود في التاسع من أكتوبر الحاليّ، ما أسفر عن مقتل شخصين.

تقدم قوات الدعم السريع

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود، أن قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 6 شهور، حققت تقدمًا في الأسابيع القليلة الماضية، وأنها تسعى إلى تعزيز سيطرتها في الخرطوم.

وأضافت الوكالة: يبدو الآن أن قوات الدعم السريع تحاول التحرك جنوبًا نحو ولاية الجزيرة، وهي منطقة زراعية مهمة ومركز سكاني، وانتقل إلى هناك مئات الآلاف من السكان، إلى جانب بعض الجهات الحكومية والإنسانية التي نزحت من الخرطوم.

وفي الأسبوع الماضي، سيطرت قوات الدعم السريع على العيلفون، وهي مدينة مهمة على أحد الطرق المؤدية إلى مدني، وقال شهود إنها عملت على تهجير الآلاف من السكان، إن العديد منهم فروا سيرًا على الأقدام.

كما واصلت القوات هجماتها العنيفة على نيالا والأبيض غربي العاصمة، وهي الهجمات التي بدأت بعد وقت قصير من اندلاع الحرب.

أمريكا ترفض قصف المدنيين

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع تكثف القصف في جنوب دارفور وأم درمان.

قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدعو قوات الدعم السريع إلى وقف فوري لقصف الأحياء المدنية وإلى حماية المدنيين.