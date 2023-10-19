الجيش الإسرائيلي يستهدف بغارة جوية مسؤولا عسكريا في رفح

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا له، عبر قناته على منصة "تلغرام": "بناء على معلومات استخبارية، اسهتدف مقاتلو جيش الدفاع الإسرائيلي رئيس الفرع العسكري للجان المقاومة الشعبية في رفح".

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه، أن الجيش نفذ غارة جوية دقيقة على أكثر من عشرة مقاتلين من وحدة النخبة التابعة لحركة النخبة الفلسطينية التابعة لحركة "حماس".

أمس, 08:03 GMT

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.