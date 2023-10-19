شكرا لقرائتكم خبر عن وزير تونسى يبحث مع ممثل منظمة الصحة العالمية سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الصحّة التونسي علي المرابط، مع ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس إبراهيم الزيك، برامج التّعاون والشّراكة في المجال الصحّي وآفاق تطويرها.

وأكد الوزير التونسي - في بيان الأربعاء - حرص وزارته على أهمية تنفيذ مشاريع التعاون في آجالها المحددة؛ بما يسهم في الارتقاء بأداء المنظومة الصحّية الوطنيّة.

من جانبه، جدّد ممثّل منظمّة الصحّة العالمية التعبير عن دعم المنّظمة للمشاريع الصحية لوزارة الصحة ومواصلة تطوير مجالات الشّراكة وإثرائها .

ك ف