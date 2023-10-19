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وزير تونسى يبحث مع ممثل منظمة الصحة العالمية سبل التعاون المشترك

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الصحّة التونسي علي المرابط، مع ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس إبراهيم الزيك، برامج التّعاون والشّراكة في المجال الصحّي وآفاق تطويرها.

وأكد الوزير التونسي - في بيان الأربعاء - حرص وزارته على أهمية تنفيذ مشاريع التعاون في آجالها المحددة؛ بما يسهم في الارتقاء بأداء المنظومة الصحّية الوطنيّة.

من جانبه، جدّد ممثّل منظمّة الصحّة العالمية التعبير عن دعم المنّظمة للمشاريع الصحية لوزارة الصحة ومواصلة تطوير مجالات الشّراكة وإثرائها .
ك ف 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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