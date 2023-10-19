شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 96 فلسطينيًا غالبيتهم من الأسرى المحررين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 96 فلسطينيًا، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن غالبية المُعتقلين أسرى مُحررون وصحفيون من المعروفين بمواقفهم المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، فمن بين المعتقلين 57 أسيرًا محررًا، أبرزهم الشيخ حسن يوسف، وثلاثة صحفيين جميعهم من الأسرى المُحررين ومن أبرز المُتخصصين في الشأن الإسرائيلي وهم عماد أبو عواد، وعلاء الريماوي من رام الله، وعلاء الربعي من الخليل. وتصدرت مُحافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة الغربية الاعتقالات بنحو 42 اعتقالا على الأقل.

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