مدير "غزة الأوروبي": مستشفيات القطاع تواجه نقص المستلزمات وننتظر فتح المعابر لتحويل الجرحى للخارج

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وأكد العقاد أنه يتم تقديم العلاج الأدنى الممكن، ولكن هناك بعض الحالات التي لا يمكن تلبية احتياجاتها وتوفير العمليات، وبالتالي يتم كتابة طلبات تحويل لهؤلاء المرضى لتلقي العلاج في الخارج، ويتم انتظار فتح المعابر لنقلهم خارج البلاد.
وأشار مدير المستشفى إلى أن النقص في المستشفيات لا يقتصر فقط على الأدوية والمستلزمات الطبية، بل يشمل أيضًا الكهرباء والوقود لتشغيل المولدات، ما يزيد من صعوبة عمل المرافق الصحية في غزة.
وأوضح مدير المستشفى أن إسرائيل قطعت الكهرباء عن قطاع غزة، وبالتالي يعمل المستشفى بالكامل على المولدات، ويحتاج إلى كميات كبيرة من الوقود الذي ينفد بسرعة، لافتا إلى أنه في بعض الأحيان يحدث انقطاع تام للتيار الكهربائي، والوضع لا يزال معقدا وصعبا للغاية.
وختم الدكتور العقاد حديثه بالتأكيد على ضرورة توفير سيارات إسعاف، مشيرا إلى أنها يجب أن تكون من أولويات الدعم الطبي في ظل الظروف الحالية.
وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان له، أن الجيش نفذ غارة جوية دقيقة على أكثر من عشرة مقاتلين من وحدة النخبة التابعة لحركة النخبة الفلسطينية التابعة لحركة "حماس".