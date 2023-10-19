كتائب "حزب الله" العراقي تعلن رسميا انضمامها إلى معركة "طوفان الأقصى"

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة "المنار" اللبنانية تصريحات المتحدث العسكري باسم كتائب "حزب الله" العراقي، جعفر الحسيني، الذي أعلن رسميا دخول التنظيم معركة "طوفان الأقصى" عبر توجيه الضربات للقواعد الأمريكية في العراق، مشيراإلى أن العمليات ستستمر بوتيرة أعلى.

أمس, 15:06 GMT

وأعلن الحسيني أن المقاومة في العراق حققت اليوم أولى الإصابات، والعمليات ستستمر بوتيرة أعلى، مضيفا أن "الأمريكيين يعرفون جيدًا إمكانات المقاومة العراقية والتي تضاعفت منذ فترات، ونحن اليوم في مرحلة قادرين على ضرب كافة القواعد الأمريكية في العراق".

واعترفت القيادة الوسطى الأمريكية بوقوع إصابات بين أفرادها في هجوم بمسيّرتين غربي العراق، وقالت إن قواتها دمرت مسيرة ثالثة شمالي العراق دون وقوع إصابات.