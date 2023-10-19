شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 12 ساعة.. استشهاد 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد سبعة فلسطينيين بينهم أربعة أطفال برصاص القوات الإسرائيلية في محافظات الضفة الغربية الشمالية خلال الـ12 ساعة الماضية.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم الخميس، يرفع هذا عدد الشهداء بالضفة الغربية منذ السابع من الشهر الجاري إلى 69 شهيدًا. وأشارت إلى استشهاد طفلين (15 عامًا و17 عامًا) إثر استهدافهما بالرصاص الحي، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة رام الله والبيرة، لافتة إلى استشهاد شابين شمال وغرب رام الله.

وأوضحت أن شابا من نابلس توفي متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، كما استشهد طفل (14 عامًا) من مخيم الدهيشة، فجر اليوم، متأثرًا بإصابته الخطيرة بالرصاص الإسرائيلي.

وكشفت الوكالة عن استشهاد طفل (16 عامًا) في محافظة طولكرم، بعد أن تركته قوات الاحتلال ملقى على الأرض ينزف ومنعت مركبات الإسعاف من نقله إلى المستشفى.