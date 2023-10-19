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ولى العهد السعودى: استهداف المدنيين فى غزة جريمة شنيعة

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القاهرة - سامية سيد - أكد ، الأمير ، أن استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداءً وحشيًّا على مواطنين عزل، وطالب بخفض التصعيد لتجنب تداعياته على المنطقة والعالم.

 

وأفادت وكالة الأنباء "واس"، بأن ولي العهد السعودي تلقى اتصالًا هاتفيًّا، من رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، مضيفة أنه "جرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليًّا".

 

وأضافت "واس" أن الأمير محمد بن سلمان، أكد أن المملكة تعتبر استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشيا، مؤكدا ضرورة العمل على توفير الحماية لهم.

 

كما أكد ولي العهد السعودي، أهمية تعزيز الجهود لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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