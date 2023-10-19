شكرا لقرائتكم خبر عن مُستوطنون إسرائيليون يقتحمون "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مُشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر فلسطينية بمدينة القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. وينفذ المستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت، في مُحاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال بالمسجد الإبراهيمي في الخليل.

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