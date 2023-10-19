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مُستوطنون إسرائيليون يقتحمون "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال

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القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مُشددة من شرطة الاحتلال. 

وأفادت مصادر فلسطينية بمدينة القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وينفذ المستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت، في مُحاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال بالمسجد الإبراهيمي في الخليل. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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