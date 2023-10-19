منسقة برامج تنمية: القارة الأفريقية بحاجة لدعم كبير في قطاع الصحة وصناعة الدواء

دبي - محمود عبدالرازق - وأضافت في حديثها لـ "الخليج 365"، خلال مشاركتها في النسخة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي في أبوظبي، أن صناعة الدواء تلعب دورا مهما في تحقيق هدف التنمية المستدامة الثالث، الخاص بالارتقاء بالجانب الصحي.

ولفتت أبو زيد إلى أن أفريقيا تنتج 1 في المئة فقط من الأمصال، وتستورد نحو 99 في المئة. موضحة أن أزمة كوفيد-19 كشفت عن الأزمات التي يعيشها قطاع الصحة في العديد من الدول وضرورة الاستثمار في القطاع.

© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAفي النسخة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي في أبو ظبي في النسخة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي في أبو ظبي © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA

وشددت أبو زيد على أن الدول الأفريقية تحتاج إلى الكثير من العمل والاستثمار في قطاع الصحة، وأن البنك أطلق استراتيجيتين، الأولى منهما تخص قطاع الصحة والاستثمار فيه، وتتعلق الاستراتيجية الثانية بجوانب التدريب والتعليم وصناعة الدواء.

ولفتت المتحدثة إلى ضرورة إزالة الصعوبات والعراقيل التي تواجه صناعة الأدوية والصناعات الخاصة بالقطاع الصحي، وكذلك فيما يتعلق بالعمل على التجارة البينية للدواء في أفريقيا، وكذلك التعاون بين الدول في هذا الإطار.

© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAفي النسخة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي في أبو ظبي في النسخة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي في أبو ظبي © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA

ويجمع المنتدى نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.

ويعتبر منتدى الاستثمار العالمي، الذي تم تأسيسه وإطلاقه بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حدثا رئيسيا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف أنحاء العالم، لصياغة السياسات والاستراتيجيات بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.