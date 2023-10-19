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أول دولة عربية تتحرك دوليا بشأن "المجازر الإسرائيلية" في قطاع غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال البرلمان العراقي، في بيان له، إن "لجنة حقوق الإنسان النيابية هي من سلمت مذكرة الاحتجاج"، مشيرا إلى أن اللجنة "نددت بالاعتداء الصارخ والإجرامي على مستشفى المعمداني في قطاع غزة".
يأتي ذلك بعد يومين من قصف الجيش الإسرائيلي المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - الخليج 365 عربي, 1920, 19.10.2023

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء وجود آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، مشيرة إلى أن "أكثر من 500 مواطن على الأقل، سقطوا ما بين شهيد وجريح".

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
جلسة مباحثات بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، على هامش قمة المناخ (كوب 27) في شرم الشيخن مصر، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - الخليج 365 عربي, 1920, 18.10.2023

أمس, 21:34 GMT

وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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