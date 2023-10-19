"حماس" تثمن الموقف الروسي بمجلس الأمن المؤيد لوقف استهداف المدنيين في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - الخليج 365. وقالت حركة "حماس" الفلسطينية في بيان اليوم: "تعقيبا على امتناع روسيا عن التصويت على مسودة القرار البرازيلي في مجلس الأمن، فإننا في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" نثمن الموقف الروسي الذي حرص على أن يشمل القرار الأممي دعوة واضحة وصريحة لوقف إطلاق نار شامل وفوري، وكذلك وقف الهجمات العشوائية على المدنيين في غزة".

ودعت "حماس" المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى "القيام بمسؤوليته في وقف عدوان الاحتلال الهمجي على شعبنا في قطاع غزة والذي يتعرض لجرائم حرب وإبادة جماعية".

وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.

وفي 18 أكتوبر الجاري، فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار قدمته البرازيل يدعو إلى وقف الأمر الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لنقض مشروع القرار، وقبل التصويت عليه مباشرة فشل مجلس الأمن في تبني تعديلين روسيين يتعلقان بإدانة استهداف المدنيين في غزة دون تمييز، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار.

في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 3500 قتيل وأكثر من 12 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 62 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1300 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 3842 آخرين.