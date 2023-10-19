شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 150 فلسطينيًا بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 150 فلسطينيًا في عدد من مدن الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، أن من بين المعتقلين 50 عاملًا من قطاع غزة. وأضافت: "فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طوقًا عسكريًا مشددًا على مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، ومنعت التجول فيه، ودفعت بآلياتها وجرافاتها عند مداخله ومحيطه".

كما أفادت بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية، اقتحمت المخيم من مختلف جهاته. وانتشرت في شوارعه وأحيائه، خاصة في منطقة المحجر وجبل النصر. في الوقت الذي داهمت فيه عشرات منازل المواطنين وعاثت فيها دمارًا وتخريبًا، واتخذت منها أماكن لقناصتها.

وأضافت أن "جرافات الاحتلال قامت بتخريب مقاطع من الشارع الرئيس للمخيم والعديد من الشوارع المتفرعة بين المنازل.