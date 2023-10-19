الخليج اليوم .. بعثة الأمم المتحدة بالحديدة تعلن تسجيل 15 ضحية جراء الألغام الأرضية خلال شهر



الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت بعثة الأمم المتحدة، تسجيل 15 ضحية في صفوف المدنيين في مدينة الحديدة غربي اليمن، خلال شهر.



وقالت البعثة في بيان لها، أصدرته الاثنين، إنها سجلت 15 ضحية في صفوف المدنيين في ‎الحديدة جراء الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، هو وما يشكل انخفاض بعد الارتفاع في أغسطس.

وأضافت أنه تم الإبلاغ عن وقوع تلك الضحايا في مديريات حيس والحوك والدريهمي وبيت الفقيه والحالي والتحيتا.

وأشارت إلى أن نسبة الضحايا من الأطفال أعلى من 30%. دون أن تشير إلى الطرف المتسبب في سقوط ضحايا.

وتتهم الحكومة المعترف بها دوليا ، جماعة الحوثي بالوقوف وراء زراعة الألغام في الحديدة والمناطق التي وصلت إليها، حيث تشير إلى أن المليشيات زرعت نحو ألفي لغم.