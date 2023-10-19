شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة البريطانية فى بيروت تحث رعاياها بلبنان على مغادرة البلاد فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت السفارة البريطانية رعاياها في لبنان على مغادرة البلاد فورا ، في ظل استمرار وجود رحلات طيران تجارية.

ونشرت السفارة البريطانية في بيروت اليوم الخميس، تعليمات من وزارة الخارجية البريطانية تنصح فيها مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان على الإطلاق بسبب المخاطر المرتبطة بالصراع الدائر في المنطقة.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ قرابة 12 يوما بسبب القصف المتبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي ، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى .