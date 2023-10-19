هجوم بالطائرات المسيرة يستهدف قاعدتين للجيش الأمريكي شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت مصادر محلية لمراسل "الخليج 365" في دير الزور: "تم شن هجوم مجهول المصدر بطائرة مسيرة استهدف قاعدة الجيش الأمركي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شمال شرقي دير الزور، والتي تضم جنوداً ما يسمى بقوات "التحالف الدولي" المزعوم فجر الخميس".

وتابعت المصادر أن انفجارا سمع في محيط قاعدة "كونيكو"، تلاه تحليق مكثف لطائرات حربية ومروحيه تابعة لـ "التحالف الأمريكي" في أجواء المنطقة.

وفي السياق، تعرضت قاعدة التنف التابعة لقوات “التحالف الأمريكي” ضمن منطقة الـ 55 كيلومترا عند الحدود (السورية– العراقية – الأردنية)، بعد منتصف ليل (الأربعاء- الخميس)، لهجوم نفذه مجهولون بـ 3 طائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من استنفار شهدته القاعدة من قبل قوات "التحالف الأمريكي".

وقالت المصادر إن اثنتين من الطائرات المسيرة المهاجمة نجحتا في الوصول إلى داخل القاعدة، مع معلومات عن وقوع أضرار مادية وبشرية في الوقت الذي لا يزال الاستنفار قائما حتى الآن.

4 أكتوبر, 19:10 GMT

وكانت قوات ما يسمى "التحالف الدولي" و"جيش سورية الحرة" الذي شكله ويقوده الاحتلال الأمريكي، قد أعلنا رفع الجاهزية القتالية، داخل قاعدة "التنف" على الحدود السورية الأردنية العراقية، كما شمل الاستنفار القواعد الأمريكية في ريف محافظة دير الزور، تحسبًا لهجمات بطائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من تعرض عدد من قواعده لهجمات مشابهة في العراق على خلفية المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائلي بحق سكان قطاع غزة في فلسطين.